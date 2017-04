Selectie van Zenit reist met de metro naar bloemenzee

NAC en Vreven verder met elkaar

7:43 BREDA - NAC en Stijn Vreven zijn in grote lijnen akkoord om volgend seizoen met elkaar verder te gaan. Ongeacht of de in januari aangestelde trainer met het elftal promoveert of niet. Dat is de uitkomst van de evaluatiegesprekken die beide partijen met elkaar hebben gevoerd. Voor het eind van deze maand moet het nieuws officieel bekrachtigd worden, in ieder geval voordat de play-offs beginnen.