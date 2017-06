'Ronaldo wil toch blijven na steun voorzitter Real'

Max van der Pas aast vanmiddag op revanche tegen Salvatore Cavallaro

20 juni CHARKOV - De ultieme kans op revanche. Uitgerekend de man die hem vorig jaar de weg versperde naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro is woensdag de tegenstander van Max van der Pas in de kwartfinales van het EK in Oekraïne.