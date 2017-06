Ronaldo bevestigt: Ik ben vader geworden van een tweeling

De 32-jarige aanvaller verloor gisteravond met Portugal van Chili in de halve finale van de Confederations Cup en besloot om meteen naar huis te vliegen. Hij zal er dus niet bij zijn om de wedstrijd voor de derde en vierde plaats te spelen.



,,Ik heb alles gegeven voor het nationale team, zoals altijd, ook al werden mijn twee kinderen geboren. Het is jammer dat we de sportieve verwachtingen niet konden waarmaken. (...) Maar ik ben heel blij om eindelijk mijn kinderen voor het eerst te kunnen zien", valt er te lezen.



Volgens de laatste berichten zou het gaan om twee zoons terwijl eerder werd gesproken over een meisje en een jongen. De namen van de kinderen zijn nog niet bekend gemaakt.



Ook is niet bekend wie de moeder van de kinderen is. De Portugees heeft momenteel een relatie met het Spaanse model Georgina Rodriguez (22). Ronaldo was al vader van zoon Cristiano jr. die nu zeven jaar oud is. Destijds werd hevig gespeculeerd dat Cristiano jr. van een draagmoeder kwam. Het nieuws is nooit bevestigd door de familie of het management.