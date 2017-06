Ricciardo: Ik had al mijn geld ingezet op het feit dat ik niet zou gaan winnen

,,Op gegeven moment reed ik op de zeventiende plek en op dat moment had ik al mijn geld ingezet op het feit dat ik zeker niet zou gaan winnen", aldus de Red Bull-coureur, die zijn vijfde Grand Prix won. ,,Na de finish zat ik in de auto te giechelen als een kleine jongen."

Lance Stroll pakte op 18-jarige leeftijd zijn eerste podiumplek. Een record is dat echter niet, want Max Verstappen was vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje twaalf dagen jonger. ,,Ik kan niet geloven wat er is gebeurd. Het was een gekke race, maar ik kon uit de problemen blijven."