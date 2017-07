Rangers nu al het lachertje van Europa

Massasprints in Tour: niet voor watjes

0:09 Peter Sagan moest zijn ellebogenwerk in de vierde etappe van de Tour met een uitsluiting bekopen. Hij is niet de eerste die zwaar gestraft wordt na een dolle actie in de sprint. Ook Mark Renshaw en Tom Steels werden ooit uit de Tour gezet voor roekeloos gedrag. Daarnaast is een massasprint vaak het decor van tumult en controverse. Wij selecteerden een paar incidentrijke massasprints uit de Tour.