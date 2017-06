Portugese bondscoach komt op voor Ronaldo

,,Ik ken Cristiano al vele jaren, ik was zijn trainer toen hij als achttienjarige vertrok uit Portugal'', zei Santos zaterdag in Kazan. ,,Ik durf mijn handen voor hem in het vuur te steken. Ik zou alles voor hem doen, ik vertrouw hem voor 100 procent.''

Op de persconferentie in Kazan moesten Santos en doelman Rui Patricio daarom alle vragen beantwoorden. ,,Cristiano is 100 procent gefocust op dit toernooi, hij wil het team helpen'', zei de keeper van de Europees kampioen. Santos was het onderwerp snel zat. Al na de tweede vraag zei hij: ,,Dit is het laatste antwoord dat ik over Cristiano ga geven. We vertegenwoordigen Portugal op de Confederations Cup, daar willen we ons op concentreren.''