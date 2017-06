Portugese bondscoach is vragen over Ronaldo zat

Portugal speelt woensdag in het toernooi om de Confederations Cup tegen gastland Rusland. ,,Alle spelers zijn scherp, Ronaldo is zelfs extreem scherp. Vergeet niet dat dit team vorig jaar geschiedenis heeft geschreven. Ik vertrouw erop dat mijn ploeg daar opnieuw toe in staat is." De Portugees weigerde op vragen over Ronaldo in te gaan.



Ronaldo werd vorige week aangeklaagd. De superster van Real Madrid zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo en Mourinho hebben dezelfde zaakwaarnemer, de invloedrijke Jorge Mendes.



De viervoudig wereldvoetballer van het jaar beweert niets fout te hebben gedaan. Volgens justitie heeft Ronaldo een zakelijke structuur ontwikkeld waarin hij zijn Spaanse inkomsten uit portretrechten verborg. ,,Met deze constructie heeft hij opzettelijk en bewust niet aan zijn belastingverplichtingen voldaan'', aldus de aanklager.



Vorig jaar kwamen via klokkenluidersplatform Football Leaks miljoenen geheime documenten uit de voetbalwereld naar buiten. Samenwerkende Europese media doken in alle papieren en contracten en concludeerden onder meer dat Ronaldo eind 2014 een bedrag van liefst 63,5 miljoen euro had weggesluisd via brievenbusfirma's op de Maagdeneilanden. Hij voorkwam daarmee dat hij in Spanje vele miljoenen aan belasting moest betalen.



Ronaldo zou inmiddels aan vertrouwenspersonen hebben laten weten dat hij vastbesloten is Real Madrid deze zomer te verlaten.