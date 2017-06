Poetin: Te veel buitenlandse voetballers in Russische competitie

Cristiano Ronaldo ontwijkt vragen met vinger voor de mond

16:33 Cristiano Ronaldo heeft op veelzeggende wijze gereageerd op de aanklacht die in Spanje tegen hem is ingediend. De Portugese superster van Real Madrid zette een foto op Instagram, waarop hij met zijn rechterwijsvinger voor zijn mond staat. ,,Soms is stil zijn het beste antwoord'', schreef Ronaldo erbij.