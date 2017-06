Pelé aanwezig bij openingsceremonie Confederations Cup

Dit zijn de duurste West-Brabantse voetballers

16 juni Bredanaar Virgil van Dijk staat volgens diverse media op het punt om voor een bedrag van rond de 60 miljoen euro de overstap te maken naar een Engelse topclub. Dat zou van hem in een klap de duurste Nederlandse voetballer ooit maken. Welke West-Brabantse voetballers gingen ook voor miljoenen (of behoorlijk wat minder) over de toonbank?