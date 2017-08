Pannakoning Jeand Doest fopt Max Verstappen

Formule 1-coureur Max Verstappen is dit weekeinde weer terug op de racebaan. Hij racet zijn 'thuis Grand Prix' in het Belgische Spa. Vorige week zondag nam hij het tijdens de lancering van een nieuw horloge van TAG Heuer nog op tegen de Rotterdamse pannakoning Jeand Doest - op Youtube bekend als EasyMan. Doest is vaker te zien met grote sterren in andere takken van sport. Zo leerde hij eerder Usain Bolt, de boomlange Jamaicaanse wereldkampioen op de sprint, enkele trucs. Kijk hier de hele video van Verstappen en Doest.