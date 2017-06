Oud-Ajacied McCarthy begint trainerscarrière in Kaapstad

Als negentienjarig talent werd McCarthy in 1997 aangetrokken door Ajax. In twee jaar speelde hij 35 wedstrijden voor de Amsterdamse club, waarin hij twintig doelpunten maakte. De Zuid-Afrikaan veroverde met Ajax een landstitel en twee KNVB-bekers. McCarthy speelde daarna voor Celta de Vigo, FC Porto, Blackburn Rovers en West Ham United.

Hoogtepunt van zijn carrière was het winnen van de Champions League in 2004 met Porto, dat destijds onder leiding stond van José Mourinho. In de finale tegen AS Monaco (3-0) kwam de spits als invaller binnen de lijnen.