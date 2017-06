Oranje met Advocaat op de bank tegen Luxemburg

Dick Advocaat keert terug als bondscoach en Wesley Sneijder wordt recordinternational als het Nederlands eftal vanavond Luxemburg ontvangt voor een ontmoeting in de WK-kwalificatie.



Advocaat start vanaf 20.45 uur in de Rotterdamse Kuip aan zijn derde periode bij Oranje. Sneijder passeert tijdens zijn 131ste landenwedstrijd op zijn 33e verjaardag Edwin van der Sar als recordinternational van Oranje.



Het Nederlands elftal hoopt vandaag op gelijke hoogte te komen met Zweden, de huidige nummer twee van de poule. Daarvoor moet Oranje winnen van Luxemburg en moet Zweden voor eigen publiek onderuitgaan tegen Frankrijk, de koploper van groep A. De acht beste nummers twee van negen poules strijden uiteindelijk in de play-offs om vier plaatsen voor het WK van volgend jaar in Rusland.



Volgens Advocaat tellen er geen excuses meer voor zijn ploeg. ,,Aan de kwaliteit van de spelers ligt het niet. Het is wel belangrijk dat ze er energie in stoppen. Dat kan ik een beetje stimuleren. Maar dat moet toch echt uit de jongens zelf komen.''