Opnieuw hoofdrol voor Van Wolfswinkel bij FC Basel

Froome laat zien wie sterkste is op loodzware muur, Kelderman vierde

18:36 Chris Froome heeft op de korte, maar steile Cumbre del Sol laten zien wie de sterkste is in deze Vuelta. De klassementsleider hield Esteban Chaves af op de muur waar Tom Dumoulin in 2015 won vóór Froome. Wilco Kelderman eindigde knap als vierde.