Ook deze vrouwen wonnen ooit één Grand Slam-toernooi

Marion Bartoli droomde er haar hele leven al van om eens Wimbledon te winnen. Nadat de droom in 2007 tegen Venus Williams in de finale uiteen was gespat, werd die in 2013 onverwachts toch werkelijkheid nadat ze in de finale op het Londense gras de Duitse Sabine Lisicki met overmacht had verslagen: 6-1 6-4.



De Française was in Londen als 15de geplaatst. Zes weken na haar Grand Slam-titel kondigde Bartoli op dramatische wijze haar onverwachte vertrek uit de topsport aan. ,,Ik kan gewoon niet meer'', zei de gebroken 28-jarige in de persruimte van het Western and Southern Open in Cincinnati.