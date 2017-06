Nummer één Kerber afwezig in Birmingham

Kromowidjojo bereikt twee finales in Frankrijk

13:48 Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zondag bij internationale wedstrijden in Canet-en-Roussillon twee finaleplaatsen veroverd. De 26-jarige Groningse klokte in de series van de 50 meter vlinderslag een tijd van 26,25 seconden, waarmee ze opnieuw onder de WK-limiet van 26,33 dook. 'Kromo' plaatste zich daarmee als derde voor de finale die later op de dag wordt gezwommen.