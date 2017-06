Nijhuis ziet Roemenen achterstand ombuigen tegen Chili

Armenteros debuteert met goal bij Zweden

21:47 Samuel Armenteros heeft een uitstekend debuut gemaakt bij Zweden. De aanvaller van Heracles kwam in de tweede helft als invaller voor oud-Feyenoorder John Guidetti binnen de lijnen in het oefenduel met Noorwegen en scoorde 12 minuten later de gelijkmaker door uit een hoekschop van Sebastian Larsson de gelijkmaker binnen te koppen. 1-1. Bij die stand bleef het.