Nadal: Als mijn knie het houdt ben ik niet kansloos op Wimbledon

,,Sinds 2012 heb ik problemen met mijn knie en is het tennissen op gras moeilijker voor mij. Dat komt door de lagere lichaamshouding, je hebt minder stabiliteit. Ik moet echt afwachten hoe de knie zich gedraagt'', aldus de 31-jarige Mallorcaan, die niettemin het Londense grand slam al twee keer won, in 2008 en 2010.



De eerste twee partijen zijn cruciaal, weet Nadal uit ervaring. ,,Ik moet me sterk voelen, krachtige benen hebben. Als ik pijn voel in de knie, is het onmogelijk goed te spelen. Terwijl ik graag op gras tennis. Juist omdat er van alles mogelijk is op gras. Ik ben ook zeker niet kansloos als mijn knie het houdt. Ik heb tenslotte vijf keer in de finale gestaan en twee keer gewonnen'', aldus Nadal, die zich in het komende Queen's-tournooi zal voorbereiden op Wimbledon.