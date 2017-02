Vroege treffer García voldoende voor 1-0-zege op Dordrecht

BREDA – NAC heeft maandagavond FC Dordrecht met minimale cijfers verslagen. Dankzij een vroege treffer van Manu García werd het 1-0.

NAC begon flitsend aan de wedstrijd. Na een rush over links van Thomas Agyepong kon Manu García de bal al na vier minuten binnen tikken: 1-0. Daarna werd het matiger. NAC kwam telkens maar tot halve kansjes.

Zo schoot Danny Verbeek een vrije trap net naast en had FC Dordrecht-goalie Tim Coremans (oud-NAC) een katachtige reflex in huis op een inzet van Arno Verschueren. Achterin bleef NAC eenvoudig overeind: Dordrecht wist niets te creëren.

Cyriel Dessers, die tot dan toe een onopvallende wedstrijd speelde, leek NAC vroeg in de tweede helft op 2-0 te schieten, na een hakje van García, maar de spits stond buitenspel: doelpunt afgekeurd. Ook James Horsfield zag zijn doelpunt in de 67ste minuut afgekeurd worden wegens buitenspel. Het waren de spaarzame hoogtepunten in een verder erg matige wedstrijd. Omdat Jorn Brondeel de enige keer dat hij in actie moest komen, bij een schot van Nick Hak in de slotminuut, dat ook goed deed, bleef het bij 1-0.

Door de zege staat NAC weer vijfde, aangezien Cambuur verloor van De Graafschap.

Nieuweling Jari Oosterwijk zat niet bij de selectie: hij had een woordenwisseling met trainer Stijn Vreven nadat hij te horen kreeg dat hij niet in de basis zou staan.

Opstelling

Brondeel; Horsfield, O’Neill, N Toko, Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Rommens; Verbeek, Dessers en Agyepong.

