article

1.6880981

DEN BOSCH Stijn Vreven spuugde van nijd een rochel richting het Bossche kunstgras. Azizov had de thuisclub zojuist op 2-0 geschoten en zijn eerste nederlaag als trainer van NAC diende zich aan. ,,We mogen verliezen, maar niet op deze manier”, foeterde Belg in de catacomben van stadion De Vliert.

Vreven: 'We mogen verliezen, maar niet op deze manier'

DEN BOSCH Stijn Vreven spuugde van nijd een rochel richting het Bossche kunstgras. Azizov had de thuisclub zojuist op 2-0 geschoten en zijn eerste nederlaag als trainer van NAC diende zich aan. ,,We mogen verliezen, maar niet op deze manier”, foeterde Belg in de catacomben van stadion De Vliert.

http://www.bndestem.nl/sport/nac/vreven-we-mogen-verliezen-maar-niet-op-deze-manier-1.6880981

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6881019.1486160376!image/image-6881019.jpg

Breda,Voetbal-betaald,NACpraat

NAC