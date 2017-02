Vreven: 'Jammer dat we op het einde zo moeten bibberen'

BREDA – “Wij zijn geen ploeg die negentig minuten een tegenstander kan overklassen”, zegt Stijn Vreven na de moeizame 1-0-zege op laagvlieger FC Dordrecht. “Maar ik heb de tweede helft wel NOAD gezien. Dat ontbrak er vrijdag aan in Den Bosch.”

Tot zijn afgrijzen zag de Belgische trainer dat NAC in de laatste minuten de zeker lijkende overwinning bijna nog uit handen gaf. “Jorn Brondeel pakt een cruciale bal voor ons. Jammer dat we op het einde zo hebben moeten bibberen. Dat is zeker een ding dat beter moet. We moeten de 2-0 maken om niet meer in de problemen te komen. We hebben na rust een paar mogelijkheden gekregen, maar geen echte kansen. Dat moet beter. Als we zakelijker en volwassener worden, kunnen we in de toekomst deze wedstrijden wel beslissen.”