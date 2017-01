Vreven: ‘Een mooi begin, maar er is nog veel werk te doen’

UTRECHT - Stijn Vreven vierde zijn eerste zege als trainer van NAC met gepaste tevredenheid. “Het is een mooi begin. Ik ben blij met de punten, maar voor een echt droomdebuut had het niveau nog hoger moeten zijn”, zei de Belg na afloop van de met 0-2 gewonnen wedstrijd.

Vreven zag goede punten, maar was vooral niet blind voor de minder goede dingen. “Het was een degelijke wedstrijd. Geen topwedstrijd. De mentaliteit en de organisatie waren oke, maar voetbaltechnisch kan het beter. Wat dat betreft is er nog veel werk te doen. Ik zag alvast wel dingen waar iets mee kunnen.”

In de tweede kansen kreeg NAC amper nog kansen op een treffer. “Maar we gaven ook weinig weg. Wat dat betreft gaf me dat een veilig gevoel.”

Dat NAC stijgt naar de vijfde plaats noemt Vreven mooi meegenomen. “Maar met die vijfde plaats alleen ben ik nog niet gelukkig. Deze punten zijn pas groot en goed als we ook vrijdag ons werk doen tegen Achilles ’29.”