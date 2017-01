Vreven: 'Dessers moet met nog meer passie spelen'

MAASTRICHT - Stijn Vreven haalde voor de tweede wedstrijd op rij zijn topscorer Cyriel Dessers vroegtijdig naar de kant. Hij eist nog altijd meer van zijn spits.

"Niet alleen Dessers, maar elke NAC-speler moet met een enorm groot hart spelen. Dat vraag ik niet, dat eis ik. Als ik dat mis, heb ik het recht om te wisselen", legde de trainer uit.

Dat zijn ploeg op dat moment, in de 67ste minuut, nog op 0-0 stond, veranderde niets. "Ik had niet het gevoel dat Dessers er nog drie ging maken. Hij moet met nog meer passie spelen."

"Die gele kaart (daardoor is Dessers geschorst, red.) paste in zijn wedstrijd. Hij speelde ongelukkig. Ik weet niet of hij volledig fit was, maar zo oogde het niet. Als 'ie zegt dat dat wel zo is, dan moet hij voluit kunnen gaan", aldus Vreven over zijn spits.

Dessers kon zich niet vinden in de wissel. "Ik had er nog geloof in", zei hij.