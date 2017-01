Vreven: 'Als Stans wil blijven, ga ik vol met hem aan de slag'

BREDA - Jeff Stans ontbrak gisteren op de training bij NAC. 'Wegens trieste familieomstandigheden', benadrukte trainer Stijn Vreven na afloop. Stans zat maandagavond bij Jong FC Utercht-NAC nog op de tribune vanwege sportieve omstandigheden. Volgens Vreven wil dat niet zeggen dat zijn rol bij NAC definitief is uitgespeeld en hij beter kan omzien naar een andere club.

"Ik heb een goed en volwassen gesprek gehad met Jeff. Afgesproken is dat hij nu voor zichzelf bekijkt wat het beste is om te doen. Jeff heeft een doorlopend contract. Als hij bij NAC wil blijven, ga ik vol met hem aan de bak om hem hier weer zo goed mogelijk in vorm te krijgen."

Stans kwam afgelopen zomer naar NAC als de beoogde dirigent op het middenveld. Vreven zegt niet te weten waarom dat niet gelukt is. "Dat was van voor mijn tijd, maar het zal wel zijn reden hebben gehad." Volgens de trainer is goed mogelijk dat Stans bij NAC alsnog zijn oude draai weet te vinden. "Ik geloof dat spelers dingen kunnen omkeren. En als hij zijn niveau haalt en de dingen doet, komt hij hier absoluut weer aan voetballen toe."