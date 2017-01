article

BREDA – Kevin van Diermen (27) zegt het vertrek bij NAC te betreuren, maar ook dat het voor beide partijen de beste oplossing is. “Ik had dit nooit meer verwacht. Het is super snel gegaan. Vanmiddag om kwart over een heeft De Graafschap zich voor het eerst gemeld, twee uur later was ik in Zundert om mijn spullen op te halen en ik rijd net pas weg (18.00 uur) van het stadion”.

Vertrokken Van Diermen: 'Had dit nooit meer verwacht'

NAC