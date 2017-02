article

BREDA - Dat het spel van NAC tegen Dordrecht niet direct hartverwarmend was, beaamde Danny Verbeek. De aanvaller was echter vooral tevreden over de strijdlust die zijn team op de mat legde.

Verbeek: 'Twee bussen voor de goal, kom daar maar eens langs'

