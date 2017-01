Van As nieuwe technisch manager ADO Den Haag

Jeffrey van As is de nieuwe technisch manager van ADO Den Haag. Hij gaat zich tot in elk geval het einde van dit seizoen bezighouden met het eerst en tweede elftal en de jeugd.

Van As (44) speelde als voetballer twee jaar voor ADO Den Haag. Daarvoor was hij actief voor MVV en NAC. In Breda was hij van 2010 tot 2014 technisch directeur. Ook was Van As in 2006 hoofdscout van ADO Den Haag.