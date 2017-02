Uitblinkende Brondeel ontgoocheld: 'We missen agressiviteit en mentaliteit'

DEN BOSCH – Met een reeks van reddingen voorkwam Jorn Brondeel een grotere nederlaag voor een tegenvallend NAC. “Ik doe er alles aan, maar het gaat niet om het individu. Ik ben zwaar ontgoocheld ja. Als je op deze manier voetbalt, verdien je het niet om te winnen.”

Voor de tweede keer op rij was de Belgische doelman de enige speler die een voldoende haalde bij NAC. Brondeel wordt met de week beter, in tegenstelling tot zijn ploeggenoten. Tot zijn afgrijzen zag hij hoe de aanvallers van FC De Bosch, dat NAC met 2-1 versloeg, keer op keer voor zijn neus opdoken. “Geen enkele keer heb ik gezien dat wij een speler van Den Bosch ondersteboven schopten. We missen agressiviteit en de mentaliteit om ten koste van alles te willen winnen. We waren niet dominant genoeg aan de bal, te licht in de duels en verloren iedere tweede bal. Klote.”



Door de nederlaag in Den Bosch zakt NAC naar de zesde plaats en moet het toestaan dat FC Den Bosch en Cambuur met tien uit vijf langszij komen in de derde periode waarin VVV met vijftien uit vijf aan kop gevolgd door Jong Ajax. “Met wedstrijden tegen FC Dordrecht en RKC in het vooruitzicht en vandaag FC Den Bosch hadden we goede zaken kunnen doen. Deze wedstrijden moeten wij winnen. Dat doen we niet. In de rust wordt er door de trainer gezegd dat we feller en scherper moeten zijn. Maar dan gebeurt er op het veld helemaal niks. Je kan wel blijven praten over kwaliteit en tactiek, als je er niet invliegt heeft het weinig zin. We hebben amper kansen gekregen. Dit is klote. Ik ben aangedaan door dit verlies.”