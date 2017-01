Uitblinkende Brondeel: 'Die 1-1 was een beloning'

Over zijn eigen rol was hij tevreden. "Of dit mijn beste wedstrijd was, vind ik moeilijk om te zeggen. Vanaf de tribune kun je dat makkelijker zeggen: daar zie je dat ik ballen pak. Maar vorige week vond ik het moeilijker", verwees Brondeel naar de gewonnen wedstrijd tegen Achilles'29. "Daar weet je dat je maar een paar ballen krijgt."

"Vandaag had ik zoiets van: laat die ballen maar komen, laat die voorzetten maar komen." Brondeel ziet zichzelf groeien. "Ik zie dat ik stappen maak. Mijn basisniveau gaat omhoog. Die penalty tegen Jong Utrecht was ook een beloning."

Zo zag hij ook het punt in Maastricht. "Maar het had even goed niet zo kunnen zijn. Dat is het leven van een keeper."