Topscorer Dessers: 'Dit seizoen maak ik bij NAC af'

BOSSCHENHOOFD – Cyriel Dessers maakt ondanks interesse uit de eredivisie dit seizoen hoe dan ook af bij NAC, zegt de spits op de dag 2 van het trainingskamp in hotel De Reiskoffer. „Elf goals en zeven assists tot nu toe. Ik ben gematigd tevreden”, somt hij op. Het blijken zelfs acht assists te zijn. Betrokken bij negentien van de 33 doelpunten. „De statistieken zijn prima. Ik heb in elf verschillende wedstrijden gescoord, maar dat hadden er meer moeten zijn.”

Zijn treffers hebben de interesse gewekt van clubs uit de onderkant van de eredivisie. De 22-jarige Dessers weet het. „Ik spreek mijn zaakwaarnemer wel eens. En ik weet dat er lijstjes zijn. Maar je kan ook vijftien jaar lang op zo’n lijstje staan zonder dat er iets gebeurt. Dit is pas mijn eerste seizoen dat ik wekelijks speel. Dat wil ik zo houden. Dit seizoen maak ik bij NAC af. Ik ga in de winter niet holderdebolder vertrekken. Ik heb nog zoveel te leren. Meer agressiviteit in mijn spel, dominanter zijn, meer aanwezig en meer goals maken. Het is goed of het is slecht en bij mij moet alles nog stukken beter. Aan middelmatigheid heb je niks.”