Scholier Brusselers officieel profvoetballer bij NAC

BREDA – Weken, zo niet maanden zat het in de pijplijn. Het was enkel wachten totdat de 3,5-jarige mondelinge overeenkomst werd bekrachtigd met een krabbel op papier. Vandaag, donderdag 11 januari, zette Bodi Brusselers zijn handtekening onder zijn eerste profcontract.

“Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit is echt top”, laat Brusselers, die vanaf zijn tiende bij NAC speelt, in een eerste reactie weten. Pas 18 jaar, vwo-scholier aan het Graaf Engelbrecht in Breda en nu officieel betaald voetbalspeler. “Best wel gek dat ik nu geld krijg voor het beoefenen van mijn hobby. Een heerlijk gevoel. NAC en ik hebben bewust voor 3,5 jaar gekozen zodat ik mij in alle rust als voetballer kan ontwikkelen en de club, als ik me goed genoeg ontwikkel, in de toekomst hopelijk geld aan mij kan verdienen. 2016 is voor mij een sprookjesjaar geweest.”



Brusselers begon 2016 bij de A1, stroomde een half jaar later door naar het eerste, maakte indruk tijdens de oefencampagne, scoorde bij zijn debuut als invaller tegen Jong FC Utrecht en speelde in totaal vijf wedstrijden in de eerste divisie. “Daarna kwam ik in een dipje terecht met een enkel- en polsblessure. Maar nu ben ik weer helemaal fit. Ik zie dit een beetje als een nieuwe start. Ik zal mezelf moeten bewijzen bij de nieuwe trainer. Daarbij richt ik me op de posities van aanvallende middenvelder en voorin op de vleugels.”



Maandag kreeg Brusselers een half uur tegen Kortrijk en dinsdag speelde hij een uur bij het tweede. Met negentig minuten in de benen is hij klaar voor de tweede seizoenshelft. “Het is mijn ambitie om basisspeler te worden en met NAC te promoveren naar de eredivisie.”