'Samenvattingen om 1.50 uur niet in het belang van club en fans'

Fortuna Sittard heeft bij de Coöperatie Eerste Divisie (CED) een klacht ingediend over de uitzendtijden van eerste divisie samenvattingen op maandagen. Afgelopen nacht werden die om 1.50 uur uitgezonden op Veronica, na de film King Kong. Dat is een doorn in het oog van de club.

Fortuna Sittard versloeg Jong Ajax gisteren overtuigend met 5-2, maar veel fans zullen de samenvatting op Veronica, onderdeel van SBS, niet hebben gezien. De club ontving veel vragen over het tijdstip van uitzenden en Fortuna gaat daar in mee. Veronica geeft op maandagavond de voorkeur aan films boven eerste divisie samenvattingen, die daardoor opschuiven naar de nacht. ,,Een dergelijk tijdstip is niet in het belang van de clubs en de fans", meldt de club. De CED heeft bij Fortuna aangegeven met SBS Broadcasting in gesprek te zijn en te blijven om de samenvattingen voortaan vroeger uit te zenden. Ook wil de coöperatie op korte termijn overgaan op samenvattingen online te zetten voor het verstrijken van de avond.