Rommens: 'We maken de kansen niet af'

EINDHOVEN Olivier Rommens speelde gisteren met NAC eindelijk tegen zijn jongere broertje Philippe. ,,Dat is leuk voor de familie en bekenden die er waren, maar daar ging het vanavond niet om”, stelde Olivier met een gezicht als een oorwurm.

,,Ik wilde vandaag winnen. We kregen kansen genoeg, maar we maakten ze niet af.” Hij kwam uit een kleedkamer waarin het volgens hem na afloop gelatenheid troef was. ,,Iedereen is zwaar teleurgesteld. Het is een beetje te vergelijken met vorige week tegen RKC. Weer hebben we alles gegeven, maar het geluk zit even niet aan onze zijde.”

‘Tien kansen’ en ‘een niet gegeven penalty’ waren de feiten waar niet alleen Rommens niet over uit kon. ,,We krijgen er tien, zij vier. Dan is een 2-0-nederlaag erg zuur”, verzuchtte trainer Stijn Vreven.

Woorden van gelijke strekking sprak doelman Jorn Brondeel. ,,Het verschil van vandaag was enkel hun efficiëntie”, sprak de Belg ontgoocheld. Op het eerste oog was Jong PSV – NAC het duel van de ontspannenheid van een ploeg die zonder druk speelde versus een elftal dat amechtig op zoek is naar succes. ,,In een andere flow hadden we deze wedstrijd denk ik ook gewonnen”, zei Rommens. ,,Dan was die eerste kans van Cyriel (Dessers) er wel in gegaan.”