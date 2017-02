Rode Verbeek: 'Was niet mijn intentie om hem te raken'

BREDA – “Ik wilde de bal blokken, maar was een fractie te laat”, zegt Danny Verbeek vrijdagavond een half uur na de verloren wedstrijd tegen RKC (2-3). “Ja, ik raakte mijn tegenstander. Maar dat was zeker niet mijn intentie. Iedereen die mij kent weet dat ik niet zo in elkaar zit.”

De rode kaart was de eerste in de carrière van de 26-jarige aanvaller die aan zijn negende seizoen in het betaalde voetbal bezig is. “Ik schrok meteen toen ik met mijn voet zijn bovenbeen raakte. Voelde dat ik te laat was. Ik dacht eerst aan een gele kaart. Hoopte dat de scheidsrechter zou aanvoelen dat ik niet zo in elkaar zit. Rood vond ik echt overdreven, omdat het niet mijn intentie was. Het was onhandig en ongelukkig. Dat geef ik toe. Wat de trainer zei? Die was er niet blij mee. Dat begrijp ik wel.”



Maandag of dinsdag zal Verbeek een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal krijgen. De verwachting is dat de speler een schorsing van twee of drie wedstrijden tegemoet kan zien.