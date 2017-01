article

UTRECHT – Doelman Jorn Brondeel kreeg niet veel te doen in een ijskoude Galgenwaard, maar pakte bij een 0-1-tussenstand in de eerste helft wél een cruciale pingel van Rosheuvel. De eerste in dienst van NAC.

Reddende Brondeel: 'Mooi, maar ga er niet beter van slapen'

