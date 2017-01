Presentatie Stijn Vreven maandag 11.00 uur in het stadion

BREDA – Stijn Vreven wordt maandag om 11.00 uur in het Rat Verleghstadion gepresenteerd als de nieuwe trainer van NAC. Dat heeft de Bredase club zondagavond bevestigd.

De 43-jarige Belgische oefenmeester tekent een contract voor een half jaar met een optie voor een extra jaar. De intentie van technisch directeur Hans Smulders is om met Vreven in te zetten op de lange termijn. Zowel Smulders als Vreven zullen maandag aanwezig zijn om een verdere toelichting te geven.



Via de eigen clubkanalen kwamen Vreven en Smulders met een eerste reactie.

Vreven: "Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer. Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler. NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion."

Smulder: "Na het vertrek van Marinus hebben we geprobeerd snel te schakelen om ervoor te zorgen dat bij de eerste training na de winterstop een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat. Aan de andere kant zijn we ook zorgvuldig te werk gegaan. We hebben gewerkt met een duidelijke profielschets en een shortlist van trainers die in dit profiel passen. Met Stijn Vreven hebben we de ideale man gevonden om onze doelstellingen met NAC op de korte en ook op de lange termijn te verwezenlijken. Stijn is een echte leider, die heeft bewezen met een jonge en ambitieuze groep een duidelijke speelwijze te kunnen ontwikkelen. Hij kan spelers en staf goed motiveren en zal iedere dag het maximale vragen, maar ook geven. Daarnaast past zijn unieke karakter goed bij deze club en bij wat ons publiek graag wil zien."