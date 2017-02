Penders wil langer blijven en hoogste trainersdiploma halen

BREDA Een gesprek met de leiding over zijn toekomst bij de club staat op de agenda. Binnen nu en twee weken. Ondertussen hoopt Rob Penders van de KNVB bericht te krijgen dat hij na de zomer op kan voor de cursus coach betaald voetbal. De huidig assistent-trainer van NAC is ambitieus en wil graag zijn papieren halen.

Dit seizoen heeft de KNVB de cursus niet gegeven. De verwachting is dat de voetbalbond in het nieuwe seizoen wel weer van start gaat met de cursus. Naast Penders heeft ook Geert Brusselers zich aangemeld. De vader van NAC-speler Bodi Brusselers en voormalig hoofd opleidingen van de Bredase club heeft in het verleden aangegeven een trainersloopbaan te ambiëren. Vorige week werd bekend dat Brusselers na een twee vertrekt bij PSV waar hij sinds 2015 de A1 onder zijn hoede heeft.



De 42-jarige Penders staat open voor een langer verblijf bij NAC waar zijn contract na dit seizoen afloopt. De voormalig verdediger speelde elf seizoenen voor NAC en ging, een jaar nadat hij gestopt was, in 2012 als jeugdtrainer aan de slag in Breda. Na het ontslag van Nebojsa Gudelj werd hij in oktober 2015 toegevoegd aan de technische staf. De Roosendaler was sindsdien assistent van interim Eric Hellemons (tweemaal), Robert Maaskant, Marinus Dijkhuizen en tegenwoordig Stijn Vreven die een contract tot het einde van dit seizoen heeft met een optie voor extra jaar. De combinatie assistent bij het eerste en eindverantwoordelijke van het tweede (het beloftenteam) bevalt Penders op dit moment prima. Het liefst blijft hij nog een tot twee jaar in die rol. Daarna zou hij als zelfstandig hoofdcoach kunnen beginnen in de tweede of derde divisie bijvoorbeeld.



Ten Rouwelaar

Over keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar zijn de geluiden louter positief. De doelmannen Jorn Brondeel en Andries Noppert zijn vol lof over de oud-prof die vorig jaar zijn carrière beëindigde. Brondeel heeft meerdere keren aangegeven dat de progressie die hij boekt voor een belangrijk deel te danken is aan de bevlogenheid en kennis van Ten Rouwelaar. Mocht Brondeel in de zomer een stap hogerop maken, wat niet ondenkbaar is, staat Noppert klaar om de Belg te vervangen. Ten Rouwelaar heeft een groot vertrouwen in de twee meter lange reservedoelman die op zijn aanraden behouden bleef voor de club.