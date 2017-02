article

1.6885675

BREDA - FC Twente-huurling Jari Oosterwijk behoort niet tot de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht maandagavond. Hij is buiten de selectie gelaten na een woordenwisseling met trainer Stijn Vreven. Dat heeft NAC bevestigd. "Jari was hevig ontgoocheld over zijn plaats op de bank. Ik was verrast door zijn heftige reactie. Dat had ik niet verwacht. daarom heb ik hem buiten de kern gelaten", zei Vreven na het duel met FC Dordrecht.

Nieuwkomer Oosterwijk uit selectie gezet na heftige reactie over reserverol

BREDA - FC Twente-huurling Jari Oosterwijk behoort niet tot de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht maandagavond. Hij is buiten de selectie gelaten na een woordenwisseling met trainer Stijn Vreven. Dat heeft NAC bevestigd. "Jari was hevig ontgoocheld over zijn plaats op de bank. Ik was verrast door zijn heftige reactie. Dat had ik niet verwacht. daarom heb ik hem buiten de kern gelaten", zei Vreven na het duel met FC Dordrecht.

http://www.bndestem.nl/sport/nac/nieuwkomer-oosterwijk-uit-selectie-gezet-na-heftige-reactie-over-reserverol-1.6885675

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6875389.1486028843!image/image-6875389.jpg

NAC