NAC: vier trainers en vier technisch directeuren sinds 2014

BREDA – En weer wordt een trainer voortijdig de laan uitgestuurd bij NAC. In 2014 werd Nebojsa Gudelj ondanks een doorlopend contract ontslagen. In 2015, eveneens in de maand oktober, was Robert Maaskant aan de beurt. Tweemaal was Eric Hellemons kortstondig interim-trainer. Op 22 december 2016 werd Marinus Dijkhuizen het volgende slachtoffer.

Sinds de aandelenoverdracht in januari 2014, een schuld van ruim tien miljoen euro werd omgezet in aandelen en de club kwam in handen van 21 financiers, heeft NAC drie trainers ontslagen. Ieder seizoen een. Daarnaast versleten de Bredanaars vier technisch directeuren en twee commissarissen technische zaken. Alles onder leiding van algemeen directeur Justin Goetzee en de voorzitter van de raad van commissarissen Joost Gielen.



Als technisch directeur moest begin 2014 Jeffrey van As het veld ruimen. Zijn opvolger Graeme Rutjes was een jaar in dienst toen hij in februari 2015 de eer aan zichzelf hield. De toenmalige trainer Robert Maaskant kreeg vervolgens een dubbelfunctie en werd tevens technisch directeur. Na zijn ontslag in oktober 2015 werd twee maanden later Hans Smulders aangesteld als td. In die periode verdween Hubert Baardemans als commissaris technische zaken, bleek een opvolger voor de vacante zetel in de rvc onvindbaar waarna commerciële man John Peek eerst tijdelijk en later vast de portefeuille overnam.



In het seizoen 2012/2013 (John Karelse, interim Adri Bogers en Nebojsa Gudelj), 2014/2015 (Gudelj, interim Hellemons en Maaskant) en 2015/2016 (Maaskant, interim Hellemons en Dijkhuizen) maakte NAC steeds gebruik van drie trainers. Alleen in 2013/2014 mocht de trainer, Nebojsa Gudelj in dit geval, het hele jaar aanblijven. Het huidige seizoen telt tenminste twee trainers na het gedwongen vertrek van Dijkhuizen.



Sinds de eeuwwisseling diende alleen Ernie Brandts (2006-2008) zijn contract uit bij NAC. De overige trainers werden of ontslagen of stapten uit zichzelf gedesillusioneerd op.