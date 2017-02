NAC-trainer Vreven baalt: 'Zure niet verwachte nederlaag'

BREDA – De 2-3-nederlaag tegen RKC hakte er flink in bij verliezend trainer Stijn Vreven. “Een zure totaal niet verwachte nederlaag. Een pijnlijke avond. Ik ben hier doodziek van. Dit was onnodig.”

Vreven omschreef het optreden van scheidsrechter Christiaan Bax als ongelukkig. Hij miste in zijn ogen het niveau om het meeslepende gevecht tussen NAC en RKC in goede banen te leiden. Desondanks vond hij de actie van Danny Verbeek waarin hij na drie minuten met gestrekt been in kwam niet slim. “Op die plek rond de middellijn moet je dat risico niet nemen. Ik vind dat dom. Niet handig. Je geeft de scheidsrechter de mogelijkheid om rood te geven. Danny is een van mijn meest ervaren spelers. Dan verwacht ik niet dat hij zoiets doet. Als je zo vroeg in de wedstrijd rood krijgt, weet je dat je het moeilijk krijgt.”



De Belgische trainer vond dat NAC het tweede verlies in acht dagen tijd volledig aan zichzelf te wijten had. “Op de cruciale momenten waren we achterin niet scherp genoeg. We geven de doelpunten veel te makkelijk weg. Twee keer wordt een schot van richting veranderd. We komen twee keer goed terug, maar toch wordt het 2-3. Verdedigend hebben we de wedstrijd verloren. Teleurstellend.”