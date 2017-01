NAC-trainer Stijn Vreven: 'Als je niet veeleisend bent, hoor je hier niet thuis'

ZUNDERT – Op zijn eerste echte werkdag als trainer van NAC was Stijn Vreven andermaal verrast over de hoge opkomst. Niet van de media dit keer, maar van de nieuwsgierige supporters. “Dat zegt veel over deze mooie club. Ik keek daar wel van op ja. Met mijn vorige club Waasland-Beveren speelde ik op het hoogste niveau, maar daar kun je dit niet mee vergelijken. Die betrokkenheid en beleving is bijzonder.”

Een half uur later dan gebruikelijk, betraden de spelers dinsdagochtend het veld in Zundert. Onder Vreven start de training voortaan niet om 10.00 maar om 10.30 uur. Woensdag (10.30 en 15.30 uur), donderdag (10.30 uur) en vrijdag (10.30 en 15.30 uur) traint NAC in Oudenbosch op de velden van amateurclub Victoria’03 en overnacht het in Hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd.



De eerste indruk van Vreven is dat hij met een dankbare en liergierige jonge groep te maken heeft waar genoeg kwaliteit in zit om bij de eerste vijf te eindigen. “De spelers zijn super gemotiveerd en super enthousiast. Maar in de collectieve lijn moet er veel verbeterd worden. De spelers zijn te individueel bezig, te veel met hun eigen ding. Dat is goed bedoeld en ook positief, maar ik wil het proces omdraaien. Vanuit de teamgedachte het individu beter later worden. Ik ben een trainer die het maximale vergt van zijn spelers. Veeleisend is. Niet meer dan logisch, vind ik. Als je dat niet bent, hoor je hier niet thuis.”



Over mogelijke versterkingen deze week, hield Vreven zich op de vlakte. “Daar houd ik mij niet mee bezig. Eerst wil ik tijdens het trainingskamp met alle spelers een persoonlijk gesprek voeren. Ik heb heel de week de tijd om de kern beter te leren kennen. Daarna kunnen we bekijken of er eventueel spelers weg kunnen of niet. Dat de selectie 28 spelers telt , is minder prettig voor de spelers dan voor de coach. Ik heb daar geen problemen mee.”



Technisch directeur Hans Smulders gaf eerder aan twee of drie versterkingen uit Manchester te verwachten. Daarbij richt hij zich op een centrale verdediger, een aanvallende middenvelder en een pure aanvaller.