NAC ten onder tegen RKC in meeslepend duel: 2-3

BREDA – In een bewogen en boeiend duel ging RKC er tegen NAC met de drie punten vandoor. Twee keer kon een hardwerkend NAC tegen de Waalwijkers een achterstand wegwerken, maar de 2-3 van Daan Rienstra was er te veel aan. Beide teams haalden het einde met ieder slechts tien spelers.

Snelle rode kaart

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen NAC tot zijn grote schrik nog maar met tien man op het veld stond. Aanvaller Danny Verbeek, opnieuw de enige Nederlander in de basis bij NAC, ging hard door op verdediger Mark Engberink en kreeg rood van scheidsrechter Bax.

Het gevolg was dat RKC het initiatief kon nemen in Breda. De Waalwijkers hadden het meeste balbezit en kwamen in de 19de minuten verdiend op voorsprong door Kenny Anderson. Vrijgespeeld op de rand van het zestienmetergebied krulde hij de bal in de verste hoek. Daarbij al dan niet geholpen door het been van een inglijdende NAC-speler, die de bal enigszins van richting veranderde.

Treffer Dessers

Het antwoord van NAC liet niet lang op zich wachten. Manuel Garcia vond de vrijlopende Cyriel Dessers en de spits lifte de bal keurig over doelman Tamati Williams in het RKC-doel. Daarmee tilde Dessers zijn seizoenstotaal naar dertien.

Ook na de gelijkmaker hield RKC het initiatief en probeerde NAC vanuit de counter de Waalwijkers te verrassen. Bijna lukte dat. Bij een vrije trap vanaf rechts dook Dessers op bij de tweede paal en schoot de bal in het doel. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant was het een minuut later wel raak. Moussa Sanoh legde van ver aan en zag zijn schot in het doel verdwijnen: 1-2.

Ook rood voor RKC

Ook de tweede helft begon met een snelle rode kaart. De uitkomende doelman Williams van RKC gleed uit, waardoor hij zittend op het gras buiten de zestien een inzet van Thomas Agyepong alleen nog met de arm kon afstoppen. Tot ontzetting van NAC ging de bal naast, maar Williams moest zijn daad wel bekopen met rood. De vrije trap leverde niets op.

Net zo min als twee treffers van Dessers in de 62ste en 68ste minuut. Beide keren ging het feest opnieuw niet door wegens buitenspel. Bij NAC was verdediger N’Toko kort daarvoor vervangen door aanvaller Barker.

RKC slaat direct weer toe

In de 73ste was het wel raak. Invaller Jari Oosterwijk stond nog geen twee minuten in het veld toen hij in de kluts via een mistastende invaller-doelman Vaessen de bal in het doel gleed: 2-2. Twee minuten later stond RKC alweer op voorsprong door een strakke inzet van Daan Rienstra vanaf rechts: 2-3.

De blessuretijd bedroeg liefst zeven minuten. NAC drukte, schreeuwde om een strafschop, maar kreeg de gelijkmaker er niet meer in.

Opstelling NAC: Brondeel; Horsfield, O'Neill, N'Toko, Smith-Brown; Verschueren, Rommens, Garcia; Verbeek (3. rode kaart), Dessers, Agyepong.

