article

1.6775134

BREDA – Trainer Marinus Dijkhuizen is donderdag ontslagen als trainer van NAC. Hij was ruim een jaar in dienst van de eerstedivisionist, sinds oktober 2015. Dijkhuizen kreeg in Vianen van technisch directeur Hans Smulders en commissaris technische zaken John Peek in een persoonlijk gesprek te horen dat zij geen vertrouwen meer in hem hadden.

NAC ontslaat na een jaar trainer Marinus Dijkhuizen

BREDA – Trainer Marinus Dijkhuizen is donderdag ontslagen als trainer van NAC. Hij was ruim een jaar in dienst van de eerstedivisionist, sinds oktober 2015. Dijkhuizen kreeg in Vianen van technisch directeur Hans Smulders en commissaris technische zaken John Peek in een persoonlijk gesprek te horen dat zij geen vertrouwen meer in hem hadden.

http://www.bndestem.nl/sport/nac/nac-ontslaat-na-een-jaar-trainer-marinus-dijkhuizen-1.6775134

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6680698.1480111505!image/image-6680698.jpg

ontslag,NAC,Marinus Dijkhuizen,Breda

NAC