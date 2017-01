article

BREDA – Testspeler James Horsfield doet maandag niet mee in het oefenduel van NAC tegen Kortrijk. De rechtsbenige verdediger die op meerdere posities inzetbaar is, is zaterdag teruggevlogen naar Manchester.

NAC is op zoek naar kracht, ervaring en scorend vermogen

