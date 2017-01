NAC hervat competitie met vernieuwd middenveld

ZUNDERT – Zoals het zich aankondigde tijdens het trainingskamp en de oefenwedstrijd tegen Kortrijk, heeft Stijn Vreven het middenveld van NAC een ander gezicht gegeven. Tegen Jong FC Utrecht maandag (20.00 uur) start de nieuwe trainer met Manu Garcia op tien en Robbie Haemhouts en Arno Verschueren er kort achter.

Haemhouts is de enige speler op het middenveld die de schifting heeft overleefd na de trainerswissel. Vreven ziet in rechtshalf Verschueren een sterkhouder tussen verdediging en aanval. “Op die positie miste ik gevoelsmatig iets. Op de eerste trainingen zag ik dat Verschueren alles heeft wat ik vraag van een lopende middenvelder. Kopbalsterkte, duelkracht en loopvermogen. Arno zie ik voor de toekomst echt op het middenveld.”

De 1.70 meter kleine Manu Garcia, in de winterstop overgekomen van Manchester City, wordt de nieuwe spelverdeler. Bang dat hij overlopen wordt door fysieke sterkere tegenstanders is Vreven niet. “Beter klein en slim, dan groot en lomp. Hij is de ideale spelmaker voor ons. Een schitterende voetballer. Hij kan met bal wat ik zonder bal nog niet kon. Een rasvoetballer. Hij is echt een aanwinst.”

De andere versterking, Chiro N’Toko, begint in Utrecht op de bank. Evenals Danny Verbeek en Mounir el Allouchi, die beiden deel uitmaken van de wedstrijdselectie, komt verdediger N’Toko terug van een blessure die hem bijna twee maanden aan de kant hield.



Vreven mist alleen Brandon Barker die een maand moet toekijken vanwege een hamstringblessure. Thomas Agyepong vervangt hem aan de linkerkant. Op rechts behoudt Giovanni Korte zijn plek, terwijl clubtopscorer Cyriel Dessers vanzelfsprekend in de punt van de aanval speelt.



In tegenstelling tot zijn voorganger Marinus Dijkhuizen zet Vreven geen twaalf spelers meer op de bank. Voor een derde keeper is ook geen plaats meer. “Ik hou het bij zeven of acht. Dat bepaal ik aan de hand van de trainingsweek. Ik wil spelers geen valse hoop geven.”



Opstelling NAC

Brondeel; Sporkslede, O’Neill, Van Diermen, Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Haemhouts; Korte, Dessers en Agyepong.