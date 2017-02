NAC-aanvoerder Haemhouts op de weg terug

ZUNDERT – Robbie Haemhouts heeft de groepstraining hervat bij NAC. De aanvoerder trainde dinsdag weer voluit mee, nadat een hamstringblessure hem vorige week tegen FC Dordrecht en RKC vorige week aan de kant hield.

De middenvelder richt zich op de wedstrijden tegen Jong PSV en FC Volendam. Grad Damen zit nog in de lappenmand. De linkspoot ontbrak maandag bij het tweede, waarvan hij aanvoerder is, en is herstellende van schade aan de binnenband. Schade die hij vorige week dinsdag opliep in een oefenwedstrijd van het tweede.