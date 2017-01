N'Toko lijkt start tweede seizoenshelft te moeten missen

BREDA – Bij de hervatting van de competitie maandag 16 januari (20.00 uur) tegen Jong FC Utrecht kan NAC vrijwel zeker geen beroep doen op Chiro N’Toko.

Dinsdag speelde hij weliswaar 45 minuten met het tweede, maar de centrale verdediger heeft zit nog in de laatste fase van zijn herstel. “Lichamelijk zit ik op tachtig procent”, zegt N’Toko die gaat spelen met rugnummer 34. “Conditioneel moet het beter en ik ben nog niet helemaal wedstrijdfit. Ik heb een klein beetje tijd nodig. In de wedstrijd tegen NAC (25 november) heb ik een scheurtje in mijn hamstring opgelopen. Sindsdien ben ik aan het herstellen. Dit is pas de tweede week dat ik met de groep train. Ik denk dat Jong FC Utrecht volgende week voor mij te vroeg komt.”