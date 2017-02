Middelmatig NAC verliest kansloos bij Jong PSV: 2-0

EINDHOVEN – NAC kan de derde periodetitel vergeten. Dat is de conclusie die getrokken kan worden nadat ook de uitwedstrijd bij Jong PSV werd verloren. Dankzij twee treffers van de IJslander Albert Gudmundsson wonnen de Eindhoven met 2-0.

Jong PSV dreef vooral op de individuele kwaliteiten van spelers als Gudmundsson, Zinchenko en Locadia. NAC stelde er louter middelmaat tegenover. Verder dan een (wegens buitenspel) afgekeurde treffer van Cyriel Dessers kwamen de Bredanaars niet. NAC, dat vrijdag thuis speelt tegen FC Volendam, staat achtste op de ranglijst.

De wedstrijd werd gespeeld in het Jan Louwers stadion van FC Eindhoven. Met Mounir El Allouchi en Brandon Barker op de vleugels kreeg NAC uit een tegenstoot al snel de eerste kans. Barker ‘stak’ de bal op Cyriel Dessers. De inzet van de Belg strandde op de vuisten van doelman Luuk Koopmans.

Hierna viel er lange tijd niets te beleven in het lege Jan Louwers stadion. Jong PSV combineerde weliswaar vlotjes, maar NAC was gevaarlijker in de omschakeling.

De 1-0 kwam dan ook enigszins uit de lucht gevallen. Jurgen Locadia kreeg een vrije doorgang richting doelman Jorn Brondeel. De op de terugkeer zijnde spits kreeg de bal echter niet voorbij de Belg. Uit de rebound was Albert Gudmundsson wel trefzeker. Via een Bredaas been vond hij in de 22ste minuut het net.

Tien minuten later verhinderde Brondeel een tweede PSV-treffer toen hij een inzet van de vrijstaande Kenneth Paal keerde. Ook een onverwachte knal van Gudmundsson wist hij te pareren.

Het waren momenten van opwinding in een verder gezapig duel. Vijf minuten voor rust bracht Barker zijn spits Dessers voor de tweede keer in stelling. Ook dit keer was het geen prijs. Vijf minuten later leek de combinatie Barker-Dessers wel doeltreffend, maar het feest ging niet door om de grensrechter zijn vlag voor buitenspel de hoogte in had gestoken.

Na rust opende Jong PSV slap en zette NAC de Eindhovenaren onder druk. Tot uitgespeelde kansen leidde het niet. Na een kwartiertje voetbal volgde de domper voor NAC. Zinchenko stuurde met een steekbal Gudmundsson de diepte in. Met een bekeken stiftje tilde de IJslander de score naar 2-0.

Met Jari Oosterwijk als extra spits (voor verdediger O’Neill) probeerde NAC het tij te doen keren. Uitgespeelde kansen leverde dit niet op. Wel een aantal hoekschoppen en naast vliegende schoten. Ook Jong PSV geloofde het wel. Jurgen Locadia werd naar de kant gehaald en mocht terugzien op een geslaagde rentree.

De wedstrijd kabbelde voort zoals die in het eerste kwartier ook was begonnen. Hoe trainer Stijn Vreven zich langs de kant ook opwond. ‘Ga voetballen’, riep hij wanhopig.

Opstelling NAC:

Brondeel; Horsfield, Ntoko, O’Neill (60. Oosterwijk), Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Rommens (81. Haemhouts); El Allouchi (72. Korte), Dessers en Barker.

