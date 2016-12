Marinus Dijkhuizen: 'NAC had de verwachtingen bij moeten stellen'

BREDA - Een week na dato blijft Marinus Dijkhuizen het moeilijk vinden zijn ontslag te accepteren. 'Het gaat redelijk', laat Marinus Dijkhuizen weten. "Ik probeer deze dagen de zinnen zoveel mogelijk te verzetten. Het is even wennen dat het voetbal mijn agenda niet langer regeert."

Een week na zijn ontslag klinkt de lange Westlander nog altijd even verontwaardigd als het gaat om het moment waarop NAC plots afscheid van hem nam. "Dat moment blijft moeilijk te accepteren. Als ze me na die wedstrijd tegen FC Eindhoven mijn ontslag hadden gegeven, had ik er een ander gevoel aan over gehouden. Nu had ik het idee dat we het daarna weer aardig hadden opgepakt. Ik had er weer het volste vertrouwen in dat we richting de top-5 gingen. We staan achtste, op een puntje van de top-5. Nee, ik had het netjes kunnen afmaken."

Door af en toe nog in de 'we'-vorm te spreken, betrapt Dijkhuizen zich erop dat hij zich nog altijd verbonden voelt met het elftal. "Als het gaat om de spelers was er volgens mij ook nog altijd het draagvlak om samen door te gaan."

Technisch-directeur Hans Smulders zag het anders. Tot wanneer had Dijkhuizen het gevoel dat hij diens volledig steun nog had? "Tot einde kerstborrel op die woensdag voor mijn ontslag. Eerlijk waar." De dag ervoor liet Dijkhuizen doorschemeren geen vertrouwen meer te hebben in de kwaliteiten van een aantal door Smulders aangedragen spelers. Met name Faupala, Adarabioyo en Ekangamene.



Kan hem daar de pijn zitten? "Dat denk ik niet. Over die namen bestond wat dat betreft geen discussie. Ze zijn niet goed genoeg. Het is duidelijk dat we met name van de Engelsen meer hadden verwacht."

De kritiek dat Dijkhuizen spelers niet beter maakt, kan hij maar lastig plaatsen. Dijkhuizen is voor zijn gevoel vooral gestruikeld over een wir-war van verwachtingen. "Bij een club als NAC is het kennelijk lastig om de verwachtingen naar beneden toe bij te stellen. En dat hadden ze wel moeten doen", is zijn stellige overtuiging.

Als trainer zegt hij vierkant achter het plan en de visie van Smulders te hebben gestaan. Een vijfjarenplan waarbij de club op termijn moet uitgroeien tot een vaste waarde in de eredivisie combineren met een korte-termijn-opdracht om het elftal tijdens de 'verbouwing' wel te laten meedraaien in de top van de eerste divisie, bleek een lastige evenwichtsoefening te zijn. En dat met een jong elftal dat vooral achterin met noodgrepen in elkaar moest worden gestoken. "Daarin zit hem het probleem van dit seizoen", meent Dijkhuizen.

"We kwamen met 2 miljoen aan doorlopende contracten uit het vorige seizoen. Dat moest terug naar anderhalf miljoen. Hoe denk je dat te doen?" Volgens Dijkhuizen was NAC op dat moment zowat technisch failliet. "De club had in die fase veel harder moeten roepen hoe het zit."

Bij Excelsior stoomde Dijkhuizen wel probleemloos naar de eredivisie. Het verschil? "Excelsior had een heel hecht team. De meeste jongens van dit NAC hebben de handen vol aan zichzelf. Dan wordt het moeilijk om elkaar te sturen in het veld."