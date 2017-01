article

BREDA - NAC oefent maandagmiddag tegen KV Kortrijk, de nummer elf in de Belgische competitie. Van de twee aanwinsten start alleen de 19-jarige middenvelder Manu Garcia in de basis bij de Bredanaars. De van Manchester City gehuurde speler heeft rugnummer 19 gekregen. Centrale verdediger Chiro N'Toko moet nog even geduld hebben.

Live: NAC oefent tegen Kortrijk, Garcia in de basis

