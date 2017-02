Live: NAC - FC Dordrecht

BREDA – Na zijn eerste nederlaag in dienst van NAC vindt trainer Stijn Vreven het tijd om de weg omhoog meteen weer in te zetten. Dat moet gebeuren tegen FC Dordrecht: de wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.

Met twee thuiswedstrijd in vijf dagen, maandag FC Dordrecht en vrijdag RKC, wil NAC zich revancheren voor de smadelijke nederlaag bij FC Den Bosch. “Wij moeten zieltjes terugwinnen, de supporters aan onze kant krijgen. Door de presteren, door wedstrijden te winnen. Verlies kan ik gewoon niet accepteren. Elk verlies is een verlies. Daar ben ik ziek van. In vergelijking met mijn tijd als speler ben ik daar niet in veranderd. Ik leg de lat bewust iets te hoog. Winnen is normaal, verliezen is dat niet.”

Naast Robbie Haemhouts zit alleen Gianluca Nijholt in de ziekenboeg. Brandon Barker maakt evenals vrijdag weer deel uit van de wedstrijdselectie.



NAC – FC Dordrecht staat onder leiding van international Kevin Blom. De scheidsrechter was vrijdag nog in Saoedi-Arabië om de beladen stadsderby tussen Al-Ittihad en Al-Ahli in goede banen te leiden.



Vermoedelijke opstelling

Brondeel; Horsfield, O’Neill, N Toko, Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Rommens; Verbeek, Dessers en Agyepong.

Volg het duel hieronder live aan de hand van de tweets van sportverslaggever Yadran Blanco.

